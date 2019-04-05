Автоваз начинает продажи автомобилей Lada, работающих на метане

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж универсала Largus Lada СNG, работающего на метане.

"Четвертого апреля дан старт продажам новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, и в этот же день состоялся дебют автомобиля на Петербургском международном автомобильном салоне", - сообщают "Вести Карелии".

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