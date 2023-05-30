АвтоВАЗ отметит юбилей легендарного внедорожника

Модель будут выпускать, как минимум, до ее 50-летия.

Компания АвтоВАЗ не собирается снимать с производства классическую «Ниву» (или Lada Niva Legend) до 2027 года, когда машине исполнится 50 лет.



Более того, производитель собирается оснастить автомобиль новым двигателем.



Какие еще обновления ждут легенду и сколько она стоит сейчас, знает проект «Жизнь и кошелек».