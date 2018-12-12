"АвтоВАЗ" отозвал более 43 тысяч автомобилей

"АвтоВАЗ" отзывает более 43 тысяч автомобилей Lada Vesta, Lada Kalina, Lada Granta и Lada Priora.

"Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована", – говорится в Росстандарта.

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