"АвтоВаз" рассказал, почему растет спрос на машины Lada

Большой спрос на автомобили Lada, в том числе, в других странах, говорит об их надежности, считает руководство компании.

Об этом заявил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек:

"Покупатель голосует за нас рублем и оценивает нашу машину. Одним из главных показателей надежности являются наши результаты продаж. Если мы видим, что Lada Vesta, которую мы продаем с конца 2015 такие результаты, то это и итог работы всех работников "АвтоВАЗа" над качеством работы".

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