«Автоваз» возобновил производство внедорожника Niva Legend

Компания «Автоваз» возобновляет производство трехдверного внедорожника Niva Legend.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автоваз» возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в компании, стоимость этой модели внедорожника будет озвучена позже.

В «Автовазе» добавили, что автомобиль будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером. Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов сообщал, что модель Lada Niva будет импортозамещена на 95%.

«Возобновление производства второй модели Lada и запуск еще одной линии конвейера в текущих сложных условиях — это настоящая победа всей команды «Автоваза». Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники NIVA Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена. Уверен, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом. Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран», — сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов, слова которого приводит пресс-служба.

Производство компании «Автоваз» находилось в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. В начале июня компания возобновила сборку легковых автомобилей, запустив модель Lada Granta Classic 2022 — первую после ухода Renault из России. К концу лета ожидается, что «Автоваз» будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel и Lada Granta. Последняя выпускается в трех версиях Cross, Drive Active 2022 и Classic 2022. В начале 2023 года модельный ряд компании пополнит Lada Vesta.