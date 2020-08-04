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Автовладельцам выдают вместо бумажных ПТС электронные документы

Новости. Общество
08:55, 05 Августа 2020
фото: © Александр Мудрац/ТАСС
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В июле в России активно начали выдавать электронные ПТС, заменяя ими бумажные аналоги.

Согласно указаниям Минпромторга, последние перестанут выдавать окончательно в ноябре этого года. Мы выяснили, как покупатели реагируют на ЭПТС, что хорошего в переводе документа на цифровую платформу и какие сложности могут возникнуть из-за отсутствия бумажного аналога.

"С 1 ноября 2020 года бумажные ПТС будут полностью исключены из оборота, до этого момента печатный вариант выдается по желанию клиента. При покупке автомобиля ЭПТС оформляет дилер, номер документа указывается в договоре купли-продажи. При оформлении в ГИБДД принципиальных отличий между бумажной и электронной версией нет, потому многие автовладельцы сейчас переводят в цифровой формат действующие бумажные ПТС", — пояснили корреспонденту Autonews.ru в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кир
2020-08-05 11:15:20
Сколько денег сдерут? Цена вопроса ежели поменять старый на новый!?!
Гость
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