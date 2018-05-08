Автовладельцы отсудили у мэрии Петрозаводска 60 млн рублей из-за ям на дорогах

Жители карельской столицы написали более 700 обращений в суд с требованием взыскать с мэрии деньги за разбитые в ямах машины.

В течение двух лет владельцы транспортных средств, повредивших свои автомобили в дорожных ямах, отсудили у администрации Петрозаводска 60 млн рублей. В течение этого года в суды с исками против мэрии уже обратились порядка 60 человек, сообщают "Вести Карелии".

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