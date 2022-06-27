Автовокзал Петрозаводска изменил маршрут трех пригородных автобусов из-за триатлона

Автобусы № 101 «Петрозаводск–Лехнаволок», № 111 «Петрозаводск–Пиньгуба» и № 124 «Петрозаводск–Суйсарь» пойдут по другому маршруту в субботу из-за соревнований.

Автовокзал Петрозаводска предупреждает пассажиров о том, что в связи с проведением соревнований по триатлону «KareliaTri Pertozavodsk–2022» 2 июля в маршрут движения автобусов № 101 «Петрозаводск–Лехнаволок», № 111 «Петрозаводск–Пиньгуба» и № 124 «Петрозаводск–Суйсарь» вносятся временные изменений. Так, 2 июля до 15:00 автобусы будут следовать по следующему маршруту из Петрозаводска: пл. Гагарина (остановка у центрального входа и возле магазина Олония)–пр-кт Ленина (Без остановок)–ул. Антикайнена (остановка «Центральный рынок»)–ул. Ленинградская (без остановок)–пр-кт Октябрьский — далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы проследуют по маршруту: пр-кт Октябрьский–ул. Ленинградская (без остановок)– ул. Антикайнена (без остановок)–пр-кт Ленина (остановка Университет) — далее по маршруту.

Ранее в Петрозаводске троллейбусы и автобусы изменят маршруты из-за соревнований по триатлону.