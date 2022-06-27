В Петрозаводске троллейбусы и автобусы изменят маршруты из-за соревнований по триатлону

В субботу изменится схема движения общественного транспорта в центре и Октябрьском районе столицы Карелии.

В субботу, 2 июля до 15 часов изменятся маршруты движения общественного транспорта в Центре и Октябрьском районе Петрозаводска. Произойдет это в связи с проведением соревнований по триатлону «KareliaTri Pertozavodsk–2022». Троллейбус № 6 и автобусы №№ 8, 14, 19, 22, 25 будут ездить по скорректированным маршрутам, сообщили в администрации города.

Троллейбус № 6, выезжающий с конечной станции «улица Корабелов» проследует от остановки «ул. Куйбышева» к «ТРЦ «Макси», «Выставочному залу», «Университету», «пл. Гагарина», минуя поворот на улицу Кирова. Оттуда электротранспорт будет доезжать до «Центрального рынка» и далее двигаться по привычному маршруту к Товарной станции. Обратное направление останется без изменений.

Автобус № 8 от остановки «Национальный банк Карелии» будет следовать к «ТРЦ «Макси» и «Выставочному залу», после поворачивать на улицу Антикайнена к «Центральному рынку» и «улице Сорокской». Далее по Московской улице транспорт будет заезжать на станцию «пл. Маршала Жукова» («Троллейбусное управление») и возвращаться на Октябрьский проспект – на свой привычный маршрут. Обратное направление останется без изменений.

Автобусы № 14 и № 22 будут ездить от площади Гагарина через остановки «Центральный рынок»–«улица Сорокская»–«пл. Маршала Жукова» («Троллейбусное управление») и возвращаться на привычный маршрут через Октябрьский проспект. Обратное направление № 14 — без изменений.

Через те же станции только от улицы Куйбышева проследуют автобусы № 19 и № 25. Дополнительно машины будут останавливаться у ТРЦ «Макси» и Городского выставочного зала. Обратное направление обоих автобусов останется без изменений.