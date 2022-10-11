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Автовокзал Петрозаводска отменил 13 рейсов в День народного единства

Новости. Общество
13:32, 03 Ноября 2022

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Жителей Карелии предупредили об изменении пригородного и междугородного расписания 4 ноября.

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании автовокзала, сообщили в официальном паблике организации.

Так, в этот день отменяются 13 рейсов:

— № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу» в 05:30;

— № 101 «Петрозаводск — Лехнаволок» в 05:50;

— № 123 «Петрозаводск — Святозеро» в 6:00;

— № 122 «Петрозаводск — Вилга» в 06:10;

— № 121 «Петрозаводск — ст. Деревянка» в 06:35;

— № 125 «Петрозаводск — ММС» в 07:00 и 08:00;

— № 129 «Петрозаводск — Лучевок-1» в 08:30 и 16:10;

— № 124 «Петрозаводск — Суйсарь» в 09:00;

— № 112 «Петрозаводск — Верховье через Бесовец» в 15:00;

— № 102 «Петрозаводск — гарн. Бесовец» в 17:15;

— № 527э «Петрозаводск — Сегежа» в 15:00 и 18:30;

— № 519 «Петрозаводск — Олонец» в 19:30;

— № 613К «Каскесручей — Петрозаводск через Кварцитный», отправлением из Каскесручья в 06:30.

Тем не менее, автовокзал вводит дополнительные рейсы:

— № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу» в 07:45;

— № 130 «Петрозаводск — Лучевое-2» в 08:30 и 16:10;

— № 113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро/Лососинное» в 09:40 и 16:40;

— № 100/112/100 «Петрозаводск — Аэропорт/Бесовец/Верховье/Аэропорт» в 15:00.

— № 613К «Каскесручей — Петрозаводск через Кварцитный», отправлением из Каскесручья в 10:00.

Ранее сообщалось, с 7 ноября вносятся изменения в междугородном расписании петрозаводского автовокзала.

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