Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов на праздники

Внесены изменения в междугородном и пригородном расписании автовокзала Петрозаводска на праздничные дни.

Так, 1 января отменяется выполнение рейса следующего по маршруту № 502Э "Петрозаводск - Кемь" отправлением с автовокзала в 16:45 и рейса следующего по маршруту № 525 "Петрозаводск - Пудож" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 22:00.

Кроме того, 1 января отменяется рейс маршрута № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок", отправлением с петрозаводского автовокзала в 07:20.

Изменения в расписании на новогодние праздники смотрите в паблике автовокзала.