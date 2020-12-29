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Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов на праздники

Новости. Общество
13:06, 30 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Внесены изменения в междугородном и пригородном расписании автовокзала Петрозаводска на праздничные дни.

Так, 1 января отменяется выполнение рейса следующего по маршруту № 502Э "Петрозаводск - Кемь" отправлением с автовокзала в 16:45 и рейса следующего по маршруту № 525 "Петрозаводск - Пудож" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 22:00.

Кроме того, 1 января отменяется рейс маршрута № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок", отправлением с петрозаводского автовокзала в 07:20.

Изменения в расписании на новогодние праздники смотрите в паблике автовокзала.

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