Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Костомукшу и Пудож из-за аномальных морозов

С 14 января внесены изменения в междугородном расписании автовокзала Петрозаводска.

"В связи с аномальными морозами на территории Республики Карелия (местами до – 40 и ниже), 14 января 2020 года вносятся изменения в междугородном расписании автовокзала Петрозаводска", - пишут в публике автовокзала.

Так, отменяются рейсы № 528 "Петрозаводск – Костомукша через Сегежу" отправлением из Петрозаводска в 21:30 и № 525 "Петрозаводск – Пудож" отправлением из столицы Карелии в 22:00.

Ранее сообщалось об отмене маршрута № 521 "Петрозаводск – Поросозеро через Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15 и рейса № 516 "Петрозаводск – Сортавала через Олонец" отправлением с автовокзала в 07:30.