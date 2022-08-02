Автовокзал Петрозаводска предупредил об отмене рейсов в Суоярви

В субботу отменены два рейса из Петрозаводска в Суоярви.

В субботу, 13 августа, рейсы по маршруту № 522 «Петрозаводск–Суоярви» с отправлением из Петрозаводска в 7:05 и 14:15 (отправление из Суоярви в 10:30 и 18:00) выполняться не будут. Об этом сообщается в официальном паблике автовокзала.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров о задержках рейсов из-за ремонта трассы «Кола».