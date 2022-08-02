Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров о задержках рейсов из-за ремонта трассы «Кола»

Из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы возможны задержки в прибытии и отправлении пригородных и междугородных рейсов.

Как пишут в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, в связи с укладкой асфальта на участке трассы Р-21 «Кола» от Новой Вилги до развилки Матросы с 12 августа возможны задержки пригородных рейсов:

№ 134 «Дачи Бесовец через Новую Вилгу»;

№ 122 «Вилга»;

№ 122К «Вилга кладбище»;

№ 116 «Пряжа»;

№ 135 «Киндасово»;

№ 123 «Святозеро».

Изменится время в пути и автобусов, выполняющих междугородные рейсы:

№ 965 «Санкт-Петербург через Олонец»;

№ 1098 «Санкт-Петербург через Сортавала»;

№ 532 и 533 «Сортавала»;

№ 515 «Питкяранта»;

№ 518 «Салми»;

№ 531 «Вяртсиля через Сортавала»;

№ 534 «Лахденпохья»;

№ 517 «Сортавала через Олонец»;

№ 519 «Олонец»;

№ 604 «Верхние Важины»;

№ 609 «Эссойла/Крошнозеро/Пряжа»;

№ 609А «Пряжа/Крошнозеро/Эссойла»;

№ 606 «Савиново/Кинелахта».

Пассажиров просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок на пригородном и междугородном транспорте.

Ранее сообщалось, во время ремонта участка «Колы» будет вводится реверсивное или одностороннее движение, а в некоторые периоды участок будет временно полностью перекрываться для проезда автотранспорта.