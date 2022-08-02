Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров о задержках рейсов из-за ремонта трассы «Кола»

Из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы возможны задержки в прибытии и отправлении пригородных и междугородных рейсов.
Как пишут в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, в связи с укладкой асфальта на участке трассы Р-21 «Кола» от Новой Вилги до развилки Матросы с 12 августа возможны задержки пригородных рейсов:
№ 134 «Дачи Бесовец через Новую Вилгу»;
№ 122 «Вилга»;
№ 122К «Вилга кладбище»;
№ 116 «Пряжа»;
№ 135 «Киндасово»;
№ 123 «Святозеро».
Изменится время в пути и автобусов, выполняющих междугородные рейсы:
№ 965 «Санкт-Петербург через Олонец»;
№ 1098 «Санкт-Петербург через Сортавала»;
№ 532 и 533 «Сортавала»;
№ 515 «Питкяранта»;
№ 518 «Салми»;
№ 531 «Вяртсиля через Сортавала»;
№ 534 «Лахденпохья»;
№ 517 «Сортавала через Олонец»;
№ 519 «Олонец»;
№ 604 «Верхние Важины»;
№ 609 «Эссойла/Крошнозеро/Пряжа»;
№ 609А «Пряжа/Крошнозеро/Эссойла»;
№ 606 «Савиново/Кинелахта».
Пассажиров просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок на пригородном и междугородном транспорте.
Ранее сообщалось, во время ремонта участка «Колы» будет вводится реверсивное или одностороннее движение, а в некоторые периоды участок будет временно полностью перекрываться для проезда автотранспорта.
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