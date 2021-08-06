Автовокзал Петрозаводска предупреждает об отмене нескольких рейсов на Санкт-Петербург

В связи с перекрытием трассы «Кола» 8 и 9 августа отменяются несколько рейсов Петрозаводск-Санкт Петербург.

Автовокзал Петрозаводска опубликовал информацию об отмене 4 рейсов Петрозаводск — Санкт-Петербург

В связи с перевозкой крупногабаритного груза по маршруту от границы Ленобласти и Карелии до Костомукши, которое будет сопровождаться перекрытием движения по трассе «Кола» с 02.00 до 07.00 в период с 8 по 12 августа, отменяются следующие рейсы по маршруту № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец»:

Восьмого августа — отправлением из Петрозаводска в 13.00 и 21.30 (отправление из Санкт-петербурга в 22.05 и 9.00 9 августа соответственно).

Девятого августа — отправление из Петрозаводска в 9.00 и 21.30 (отправлением из Санкт-Петербурга в 17.20 и 9.00 10 августа соответственно).

Единственный рейс по маршруту 8 августа будет выполнен из Петрозаводска в 9.00 (отправление из Санкт-Петербурга в 17.20), а 9 августа единственный автобус уйдет из Петрозаводска в 13.00 (отправление из Санкт-Петербурга в 22.05).

Автовокзал приносит извинения за неудобства и напоминает, что возможны оперативные изменения расписания.