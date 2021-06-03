Автовокзал Петрозаводска просит пассажиров не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков

Достоверная информация об изменениях в расписании пассажирских перевозок по междугородным маршрутам размещается лишь на сайте автовокзала и в официальной группе «Карелавтотранса», сообщили в Минтрансе Карелии.

Как рассказали в ведомстве, недобросовестные конкуренты сообщили пассажирам об отмене «Карелавтотрансом» автобусного сообщения по маршруту «Петрозаводск – Кемь». Это и информация не соответствует действительности.

«В связи с распространением информации, вводящей в заблуждение пассажиров, Петрозаводский автовокзал сообщает о том, что единственным официальным перевозчиком, право на осуществление перевозок которого закреплено соответствующим свидетельством, выданным Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, на маршрутах № 502Э «Петрозаводск – Кемь Экспресс», № 525 «Петрозаводск - Пудож через Кондопогу» и № 525Э «Петрозаводск - Пудож Экспресс» является ГУП РК «Карелавтотранс». Кроме того, ГУП РК «Карелавтотранс» является перевозчиком на маршруте № 532 «Петрозаводск - Сортавала», - пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

Билеты на перечисленные маршруты по направлению в Петрозаводск можно приобрести в кассе автовокзала столицы Карелии, на сайте www.biletnaavto.ru, а также у водителей при посадке в автобус.

Актуальное расписание движения автобусов размещено на официальном сайте автовокзала.

«Будьте бдительны! Не пользуйтесь услугами нелегальных перевозчиков – не подвергайте свою жизнь опасности!» - призывают пассажиров в паблике.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска изменил расписание пригородных автобусов.