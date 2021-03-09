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Автовокзал Петрозаводска сообщил об отмене очередного рейса

Новости. Общество
08:20, 10 Марта 2021
фото: http://avokzal.karelia.ru
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Внесены изменения в расписание маршрутов на Суоярви.

Как сообщается в паблике автовокзала, по обращению перевозчика вносятся изменения в расписание маршрута №520 "Петрозаводск – Суоярви":

- С 9 по 21 марта рейс маршрута №520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 18.15 (из Суоярви в 14.30) будет выполнятся только в пятницу и воскресенье;

- 13, 14 и 20 марта отменяется рейс №520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 10.45 (из Суоярви в 07.00).

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/

Ранее сообщалось, что автовокзал внес изменения в расписание движения автобусов из-за 8 марта.

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Комментарии

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Бриг
2021-03-10 10:25:46
Бедный суоярвский район . ни канализации , ни воды .ни тепла , ни автобусного движения . ничего там нет , жители голодранцы .
Njkdez
2021-03-10 09:13:00
German, Прокурор в Челябинск собрался предположительно, предположительно уже на Чемоданчиках?
Njkdez
2021-03-10 09:11:35
Суоярви город особый, а тут такое, пора "СМЕРШ" вмешаться, кто тестирует в мирное время отмены рейсов?
German
2021-03-10 08:38:28
Одурели . при чём совсем , работать не хотят в принципе . Прокурор то при этом где ?????????????????????
Гость
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