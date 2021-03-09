Автовокзал Петрозаводска сообщил об отмене очередного рейса

Внесены изменения в расписание маршрутов на Суоярви.

Как сообщается в паблике автовокзала, по обращению перевозчика вносятся изменения в расписание маршрута №520 "Петрозаводск – Суоярви":

- С 9 по 21 марта рейс маршрута №520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 18.15 (из Суоярви в 14.30) будет выполнятся только в пятницу и воскресенье;

- 13, 14 и 20 марта отменяется рейс №520 "Петрозаводск – Суоярви" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 10.45 (из Суоярви в 07.00).

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно на официальном сайте автовокзала http://avokzal.karelia.ru/

Ранее сообщалось, что автовокзал внес изменения в расписание движения автобусов из-за 8 марта.