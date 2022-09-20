Автовокзал вновь отменил рейсы в Санкт-Петербург и Костомукшу

Внесены изменения в междугороднее расписание на 3 октября.

Как сообщается в паблике автовокзала Петрозаводска, 3 октября отменяется выполнение следующих рейсов: № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09:00 (из Санкт-Петербурга в 17:20); № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30 (из Костомукши 04.10.2022 в 12:00).

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее пассажиров предубедили об изменении расписания автобуса «Петрозаводск — Олонец».