Автозак врезался в иномарку на центральном проспекте Петрозаводска

Днем 16 числа на проспекте Ленина в карельской столице произошло ДТП.
В понедельник, 16 октября, в 14.31, на проспекте Ленина, у гостиницы «Северная» не поделили дорогу полицейский ГАЗ и Mitsubishi Outlander.
Позже к фургону подъехал другой автозак, видимо, чтобы переместить задержанного. Пострадавших нет, рассказали нам в городской ГИБДД.
ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения компании Sampo.ru.
Напомним, ранее в ДТП под Петрозаводском пострадал восьмилетний ребенок.
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