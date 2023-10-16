Автозак врезался в иномарку на центральном проспекте Петрозаводска

Днем 16 числа на проспекте Ленина в карельской столице произошло ДТП.

В понедельник, 16 октября, в 14.31, на проспекте Ленина, у гостиницы «Северная» не поделили дорогу полицейский ГАЗ и Mitsubishi Outlander.



Позже к фургону подъехал другой автозак, видимо, чтобы переместить задержанного. Пострадавших нет, рассказали нам в городской ГИБДД.



ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения компании Sampo.ru.



Напомним, ранее в ДТП под Петрозаводском пострадал восьмилетний ребенок.