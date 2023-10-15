Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП под Петрозаводском

Утром 16 числа на дороге из Петрозаводска до Лососинного внедорожник вылетел в кювет.
По предварительной информации ГИБДД Карелии, 16 октября около 08.00 на 16 километре автодороги Петрозаводск — Лососинное произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля «Нива» не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал в кювет, где машина перевернулась.
В результате травмы получили 39-летний водитель и восьмилетняя пассажирка автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.
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