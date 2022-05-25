890x80
Реклама
Песчаную пересыпь в Карелии сравнили с Куршской косой (ФОТО)
Сегодня 12:49
Пьяный водитель разворотил ограждения и дорожные знаки в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 09:51
Жесткое лобовое столкновение произошло на оживленной магистрали Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
Сегодня 09:34
Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году
Сегодня 06:40

Автозаки с кондиционером и туалетом появились в России

Новости. Общество
20:30, 25 Мая 2022
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Новости партнеров

Первые три автозака с кондиционером и туалетом поступили в Москву.

Три автозака на базе Ford с кондиционером и туалетом поступили в Москву, еще 13 на базе «Камаза» готовятся к принятию. Об этом в среду сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, информирует ТАСС.

«Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась, сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступили. Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и три уже современных автозака с кондиционером, туалетом [поступили]», — сказала Потяева.

По ее словам, первая группа автозаков сделана на базе Ford. Также уже поступили, но еще не приняты в эксплуатацию 13 автозаков на базе «Камаза».

«При этом вчера мне коллеги из ФСИНа сказали, что уже эту программу ввели, но еще очень важно, чтобы МВД по городу Москве <…> с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали [автозаки]. Мы проработали этот вопрос, сейчас я готова написать письмо на имя нашего руководителя Олега Анатольевича Баранова и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, чтобы проработан был и этот вопрос», — добавила Потяева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.