Автозаки с кондиционером и туалетом появились в России

Первые три автозака с кондиционером и туалетом поступили в Москву.

Три автозака на базе Ford с кондиционером и туалетом поступили в Москву, еще 13 на базе «Камаза» готовятся к принятию. Об этом в среду сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, информирует ТАСС.

«Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась, сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступили. Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и три уже современных автозака с кондиционером, туалетом [поступили]», — сказала Потяева.

По ее словам, первая группа автозаков сделана на базе Ford. Также уже поступили, но еще не приняты в эксплуатацию 13 автозаков на базе «Камаза».

«При этом вчера мне коллеги из ФСИНа сказали, что уже эту программу ввели, но еще очень важно, чтобы МВД по городу Москве <…> с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали [автозаки]. Мы проработали этот вопрос, сейчас я готова написать письмо на имя нашего руководителя Олега Анатольевича Баранова и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, чтобы проработан был и этот вопрос», — добавила Потяева.