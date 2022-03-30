«Аж кожа слезла»: беременная девушка упала на гололеде в Петрозаводске

Беременная петрозаводчанка рассказала в соцсети, как не смогла дойти до дома из-за гололеда и упала, не удержавшись.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» девушка рассказала., как гуляла с собакой вечером, на улице подморозило, она поскользнулась и упала, не удержавшись на гололеде.

«Стараюсь ходить осторожно, так как в положении. А тут ноги не удержали. Как итог, ободрала ладонь до крови, аж кожа слезла, пальцы в садинах, ушибла колено и бедро. Слава богу, что не ушибла живот. И мне очень повезло, что впереди шла девушка с молодыми людьми, и она сразу подошла ко мне и помогла встать. Я была в такой растерянности, что лежала, как тюленюшка. Девушка подняла меня и помогла дойти, спрашивала, всё ли хорошо, предлагала проводить до дома, так как я хромала. Я отказалась, показала, что мне осталось немного идти до дома. Спасибо ей большое, для меня в моём положении это было огромной помощью!» - написала в соцсети петрозаводчанка.