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Новости. Экономика
09:21, 09 Ноября 2018
фото: Pixabay

АЗС заподозрили в скрытом завышении цен на бензин

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Сети бензоколонок, согласившиеся на заморозку розничных цен на топливо, стали ухудшать условия для корпоративных клиентов, которые используют топливные карты.

Если раньше владельцам карт полагались скидки, то теперь финансовые условия изменяются.

По данным издания, первой наценки на топливные карты ввела "Газпром нефть", объяснив происходящее нестабильной ситуации на рынке.

Подробности читайте в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2018-11-09 11:56:46
как же деньги все там хранят а если не будут ругать нас то денежки все там отберут
Leopol'd
2018-11-09 11:41:02
Так-то это их (продавцов) дело, давать скидки или нет! Не нравится - идите к другим поставщикам или давайте водителям банковские карточки с деньгами, для расчета на АЗС, по рознице...
баян
2018-11-09 10:24:27
сейчас наворуют в России денег и за кардон сбегут, а там будут нас хаить какие мы плохие.Все они так делают
deep
2018-11-09 11:19:49
баян, А чего им бежать ? Кто их гонит?
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