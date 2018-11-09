АЗС заподозрили в скрытом завышении цен на бензин

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Сети бензоколонок, согласившиеся на заморозку розничных цен на топливо, стали ухудшать условия для корпоративных клиентов, которые используют топливные карты.
Если раньше владельцам карт полагались скидки, то теперь финансовые условия изменяются.
По данным издания, первой наценки на топливные карты ввела "Газпром нефть", объяснив происходящее нестабильной ситуации на рынке.
Подробности читайте в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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