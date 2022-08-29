«Бабье лето» идет в Карелию

Теплая погода простоит в Карелии 5 дней, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что уже неделю в нашем регионе, да и почти на всей европейской части России, сохраняется холодная погода. Волну холода сопровождают атрибуты «глубокой» осени: низкое хмурое небо, частые дожди и порывистый северный ветер.

Но период аномально холодной погоды подходит к концу, и в конце погодного тоннеля появилась надежда на пусть и непродолжительный приход бабьего лета!

«Уже сегодня, 8 сентября, к западным границам Карелии из Скандинавии приблизится антициклон. И хотя пока в нём циркулируют довольно прохладные воздушные массы, ветер сменится на юго-западный, а долгожданное солнце в дневные часы начнёт компенсировать надоевшее похолодание», — сообщается в паблике карельского Гидромета.

По расчётам синоптиков, «бабье лето» начнётся в Карелии уже в пятницу, 9 сентября, и продлится до вторника, 13 сентября.

«Конечно, классическим „бабьим летом“ этот период не назовешь, но совсем неплохо после затяжного вторжения холода получить вот такой приятный „бонус“. Ожидается преимущественно сухая и тихая погода с температурой воздуха в дневные часы +12,+17°С, однако, на протяжении этого периода ночи все же останутся холодными. Днем во вторник, 13 сентября, когда придут дожди, станет немного прохладнее, но есть надежда, что это не последние погожие денечки в наступившем сентябре», — отметили специалисты Гидрометцентра.