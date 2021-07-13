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Бабушка из Петрозаводска попросила Путина помочь сделать тротуар, чтобы дети могли безопасно ходить в школу (ФОТО)

Новости. Общество
13:23, 14 Июля 2021
фото: © ОНФ

Переживая за безопасность внучки, пенсионерка из Петрозаводска обратилась на прямую линию президента Путина с просьбой о тротуаре для школьников.

Уже несколько лет жители микрорайона Перевалка в Петрозаводске переживают за своих детей и внуков, которые ходят по улице Кимасозерской в школу № 48 по проезжей части. Все это время взрослые добиваются от городских властей выделения пешеходной зоны, совместно с Народным фронтом предлагают варианты обустройства.

Петрозаводчанка Ирина Ларионова, которая уже год переживает за безопасность своей внучки, обратилась на прямую линию с президентом Владимиром Путиным с просьбой о помощи.

«Я не эксперт, но вижу, как можно решить эту проблему при минимальных затратах уже к 1 сентября. Организовать здесь одностороннее движение и обозначить на дороге выделенную зону для движения людей, плюс прямо перед школой обустроить пешеходный переход. А когда у мэрии появятся деньги, то выполнить полную реконструкцию дорожного полотна», — сказала Ирина Ларионова.

Петрозаводчанка, несмотря на обращения, все же уверена, что жители не должны писать президенту, чтобы решить проблему 50-метрового участка.

На днях активисты ОНФ организовали у 48-й школы выездное совещание, и сопредседатель регионального штаба, проректор ПетрГУ по воспитательной и социальной работе Василий Катаров отметил необходимость создания безопасной доожной инфраструктуры для детей.

«Учитывая, что по этой дороге на занятия в школы, а также детский сад идет большое количество детей, то мы призываем власти до нового учебного года организовать здесь безопасный школьный маршрут. В приоритетном порядке на этой улице необходимо обустроить пешеходный переход, тротуары и установить знаки по ограничению скорости», — сказал Василий Катаров.

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Комментарии

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АК
2021-07-14 15:51:48
Неужели из 11 домов "города солнце" идет такое "большое количество детей"?
нетюлень
2021-07-14 16:01:15
АК, не только детей. Но в ответ на просьбу что-то доделать, привести в порядок отклик бывает: "потЕрпите, не до вас, время сейчас непростое". Детям отказать труднее.
театральный критик
2021-07-14 14:30:15
онф подсуетились. Очень хочут в депутаты.
юнипер95
2021-07-14 13:58:29
Новые люди, Ульянов и Захарчук помогут вам. К Слабуновой не обращайтесь, их компашка это отработанный шлак
кир
2021-07-14 13:34:20
А чего приняли к эксплуатации, бестолочи?
Гость
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