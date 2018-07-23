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Новости. Общество
14:11, 23 Июля 2018

Бахрейн заинтересован в сотрудничестве с карельскими производителями

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Шейх Королевства Бахрейн Ахмед Бен Халифа Бен Мубарак Аль Халифа посетил Карелию с официальным визитом.

Основной целью визита стало налаживание деловых связей с карельским бизнес-сообществом в области лесопромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности.

В ходе визита 21 июля делегация в составе его превосходительства шейха, заместителя премьер-министра правительства — министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Лабинова В.В., советника председателя Государственной Думы РФ Плигина В.Н. и Собинского В.Г. посетила производственную площадку ООО "Русский Лесной Альянс".

В настоящий момент предприятие реализует третий и завершающий этап приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Организация деревообрабатывающего производства", который предполагает строительство и дальнейшую эксплуатацию деревообрабатывающего производства на территории г. Петрозаводска и осуществление лесозаготовительной деятельности на арендованных участках лесного фонда.

В рамках визита делегация ознакомилась с производственными мощностями компании "Русский Лесной Альянс" - лесопильным цехом, цехом строжки, цехом древесных топливных гранул и цехом по производству деревянных домов. Члены делегации высоко оценили идею сбалансированного безотходного производства, которая успешно реализуется на территории предприятия, и качество выпускаемой продукции.

В ходе переговоров высокие гости выразили заинтересованность в поставках пиломатериалов и особенно деревянных домов на рынок Бахрейна, а принимающая сторона продемонстрировала свою готовность к выходу на новый перспективный рынок сбыта.

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