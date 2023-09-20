Байкер опрокинул на себя мотоцикл в ДТП на площади Гагарина в Петрозаводске

Утром 22 сентября мужчина не удержал мотоцикл на привокзальной площади карельской столицы.
В пятницу, 22 сентября, в 09.30, на площади Гагарина в столице Карелии упал мотоциклист.
Мужчине на помощь бросилось несколько человек, которые подняли байкера на ноги.
Мотоциклисту понадобилась пара минут, чтобы прийти в себя и продолжить движение.
ДТП зафиксировала одна из камер компании «Ситилинк». Смотреть стоит с 02.04.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание