Байкер опрокинул на себя мотоцикл в ДТП на площади Гагарина в Петрозаводске

Утром 22 сентября мужчина не удержал мотоцикл на привокзальной площади карельской столицы.

В пятницу, 22 сентября, в 09.30, на площади Гагарина в столице Карелии упал мотоциклист.



Мужчине на помощь бросилось несколько человек, которые подняли байкера на ноги.



Мотоциклисту понадобилась пара минут, чтобы прийти в себя и продолжить движение.



ДТП зафиксировала одна из камер компании «Ситилинк». Смотреть стоит с 02.04.