Байкеры открыли сезон на севере Карелии (ФОТО)

В Костомукше байкеры приняли участие в мотопробеге.
Традиционный первомайский мотопробег по улицам города горняков вывел и собрал вместе владельцев крупных и мелких мотоединиц. Байкеры, как всегда, завершили пробег на площади Ленина, сообщают «Новости Костомукши».
«Маленькие и большие горожане смогли полюбоваться техникой, посидеть на мотоциклах, а иногда даже „погазовать“», — пишет издание.
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