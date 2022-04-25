Байкеры открыли сезон на севере Карелии (ФОТО)

В Костомукше байкеры приняли участие в мотопробеге.

Традиционный первомайский мотопробег по улицам города горняков вывел и собрал вместе владельцев крупных и мелких мотоединиц. Байкеры, как всегда, завершили пробег на площади Ленина, сообщают «Новости Костомукши».

«Маленькие и большие горожане смогли полюбоваться техникой, посидеть на мотоциклах, а иногда даже „погазовать“», — пишет издание.