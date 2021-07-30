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Байкеры покатали онкобольных и врачей по улицам Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
13:58, 02 Августа 2021
фото: © Татьяна Кузьмина

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В Петрозаводске прошел мотопробег «Достучаться до небес», посвященный жителям Карелии, которые борются с онкологией.

В конце июля в Петрозаводске Карельское отделение мотоклуба «Ночные Волки» и Благотворительный фонд им. Арины Тубис организовали и провели мотопробег «Достучаться до небес». Мероприятие было посвящено жителям Карелии, которые борются с онкологией, и в память о людях, которые умерли от этого заболевания. Он был задуман как объединяющая и жизнеутверждающая встреча понимающих людей, способных на сострадание и поддержку, знающих цену жизни и не сдающихся, отметили организаторы мотопробега.


© Татьяна Кузьмина

Идейным вдохновителем мероприятия стала автономная некоммерческая организация «ОнкоЛига» из Санкт-Петербурга. Она много лет таким образом поддерживала онкопациентов и их родственников и передала эстафету Петрозаводску.


© Татьяна Кузьмина


© Татьяна Кузьмина

Десятки мотоциклистов вместе с онкопациентами, врачами-онкологами, родителями детей, которые борются с болезнью, проехали по улицам Петрозаводска, а затем отправились в гарнизон Бесовец к церкви Илии Пророка. После молебена участники мотопробега посадили деревья вокруг церкви, как символ человеческой и духовной поддержки в борьбе с недугом.

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Комментарии

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кир
2021-08-02 14:34:02
Показуха, не более того.
наташка
2021-08-02 14:00:07
Борются с онкологией выхлопными газами
Гость
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