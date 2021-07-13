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Банда фальшивомонетчиков в Карелии отправится под суд

Новости. Криминал
18:20, 14 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Полицейские задержали в Карелии банду фальшивомонетчиков, у одного из которых нашли наркотики, сообщили в МВД республики.

Сотрудники следственного управления МВД Карелии окончили расследование уголовного дела в отношении четверых уроженцев Сегежи. Их обвиняют в перевозке и сбыте поддельных денег.

В конце октября 2020 года в Петрозаводске задержан 23-летний молодой человек, который пытался расплатиться в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что молодой человек действовал не один. Полицейские установили личности соучастников, которыми оказались трое друзей задержанного.

Спустя считанные часы на трассе «Кола» наряд ДПС остановил автомобиль, на котором те передвигались. При обыске полицейские изъяли 63 поддельных купюры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 315 тысяч рублей.

Подозреваемые признали вину, теперь их судьбу решит суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Кроме того, у одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли наркотики. По версии следствия, молодой человек через «закладку» приобрёл для личного употребления запрещенное вещество. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело. За это обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

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