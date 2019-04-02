Банк "Тинькофф" взыскал с должника в Карелии более 100 тысяч рублей

Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску АО "Тинькофф Банк" к местному жителю, который не смог расплатиться по взятому кредиту.

Как следует из материалов дела, мужчина заключил с банком договор на получение кредитной карты с номиналом 86 тысяч рублей. При этом житель Суоярвского района не вносил ежемесячные проценты по кредиту и процентам. В итоге общая сумма долга составила 129,5 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев исковые требования банка, постановил частично удовлетворить требования кредитной организации.

Выяснилось, что установленный в договоре размер неустойки был "явно завышен и несоразмерен последствиям нарушения обязательств". В результате суд постановил взыскать с мужчины 118,5 тысяч рублей.