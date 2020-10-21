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Банк Уралсиб снизил минимальную ставку по кредиту наличными в рублях до 5,5%

Новости. Экономика
11:47, 22 Октября 2020
фото: © предоставлено Банком УРАЛСИБ
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ПАО "Банк Уралсиб" улучшил условия по кредиту наличными.

Минимальная процентная ставка по кредиту наличными (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, теперь составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора).

При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием   кредитного договора, минимальная ставка – от 16,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья.

При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 7,5% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием  кредитного договора, 18,6% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья.

В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов.

Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 тысяч до 2 млн рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 тысяч до 3 млн рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными).

Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 19.10.2020. Не является публичной офертой. 

 Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015

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