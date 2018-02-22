Банкам придется информировать клиентов о задолженности после каждой операции

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Кредиторы должны будут информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита по договору потребительского кредита (займа) после каждой операции клиента с использованием платежных карт.
Соответствующие поправки внесены ко второму чтению в федеральный закон №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", пишет РБК.
На текущий момент такая обязанность законодательно не закреплена за кредиторами. Новая мера направлена на улучшение информирования клиентов о совершении каждой операции с использованием платежных карт, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Подробности – по ссылке.
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