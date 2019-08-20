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Новости. Общество
22:00, 20 Августа 2019
фото: pixabay.com / 3D_Maennchen

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

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Ассоциация банков России считает нужным продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. В итоге чаще всего клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны с его счета.

Как сообщает "Коммерсантъ", Ассоциация банков России предложила внести к закону о национальной платежной системе поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.

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