Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Ассоциация банков России считает нужным продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. В итоге чаще всего клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны с его счета.

Как сообщает "Коммерсантъ", Ассоциация банков России предложила внести к закону о национальной платежной системе поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.