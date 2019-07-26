Банкоматы Сбербанка будут поздравлять клиентов с днем рождения

Клиенты Сбербанка после прохождения идентификации в банкоматах будут видеть на экранах адресованные лично им предложения.

Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов. Теперь, как только клиент пройдет идентификацию, на главном экране появятся те пункты меню, которые он чаще всего использовал раньше, а также актуальные именно для него персональные предложения банка. В частности, система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок", - отмечается в сообщении.

Где и когда начнут функционировать такие банкоматы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".