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Банки хотят компенсировать потери от "антивирусных" мер за счет держателей карт

Новости. Экономика
09:29, 15 Июня 2020
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Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство письмо с просьбой не ограничивать комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг), иначе это отразится на держателях пластиковых карт.

О содержании письма сообщают "Известия".

Авторы письма указывают, что в случае сохранения ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% банкам-эмитентам придется взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание пластиковых карт, мобильных приложений, а также это приведет к сокращению программ лояльности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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