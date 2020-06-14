Банки хотят компенсировать потери от "антивирусных" мер за счет держателей карт

Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство письмо с просьбой не ограничивать комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг), иначе это отразится на держателях пластиковых карт.

О содержании письма сообщают "Известия".

Авторы письма указывают, что в случае сохранения ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% банкам-эмитентам придется взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание пластиковых карт, мобильных приложений, а также это приведет к сокращению программ лояльности. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".