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Банковские счета и карты россиян могут быть заблокированы на 10 дней без суда и следствия

Новости. Общество
20:30, 13 Октября 2021
фото: © freepik / gpointstudio

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Росфинмониторинг предлагает во внесудебном порядке блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма или для организации оборота наркотиков.

Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов, пишут «Аргументы и факты».

Внесудебный механизм, как говорится в пояснительной записке, правоохранители смогут применять в неотложных случаях, если получена информация, что средства пойдут на организацию мероприятий, которые могут вылиться в массовые беспорядки, погромы и в другие опасные ситуации.

Приостановка проведения операций с картами и счетами, вызвавшими подозрения, будет временной — до 10 рабочих дней, а для продления срока потребуется решение суда.

Внесудебное решение сможет принимать ограниченный круг должностных лиц, включая руководство МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга и их территориальных подразделений.

Отмечается, что о решении по блокировке карт должностные лица должны обязательно в течение 24 часов уведомить Генпрокуратуру РФ, а ведомство сможет либо опротестовать это решение, либо одобрить.

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