Банковские смс-рассылки могут подорожать из-за нового закона

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Госдума приняла закон, обязывающий банки рассылать заемщикам смс-сообщения о каждой операции, это может привести к росту цен на рассылку.
Согласно закону, банки обязаны информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте.
Негативных последствий для клиентов банков опасается межрегиональный банковский совет при Совете Федерации. Он рекомендовал ФАС России провести проверку стоимости услуг операторов связи, которые рассылают смс-сообщения.
ФАС уже начала такое расследование.
В ответ на это "Мегафон" заявил, что изменение стоимости услуги смс-рассылки - логичный шаг.
Вот здесь – подробнее.
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