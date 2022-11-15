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Бар «Огонек» и еще 46 домов отключат от электричества в поселке на севере Карелии

Новости. Общество
11:19, 22 Ноября 2022
фото: © pixabay.com

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На этой неделе из-за плановых работ в поселке Лоухи будут перебои со светом.

По причине плановых работ энергетиков в поселке Лоухи будут перебои с электроснабжением, сообщили местные власти. 

Света не будет 23 ноября с 13.00 до 17.00, и в это же время 24 ноября. 

Электричество отключат по адресам: Советская, 66, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106.

Строительная, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. Лесная, 14, 15, 16, 17, 18. Бар «Огонек».

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