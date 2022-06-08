Баренц Групп: Строительство и продажа жилья продолжаются

Строительная компания «Баренц Групп» продолжает строительство и продажи жилья.
В компании «Баренц Групп» большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже находятся квартиры в новом жилом районе TALOJARVI город у воды и в жилом доме Onegin.
Жилой район TALOJARVI город у воды
Расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.
Это район с развитой инфраструктурой:
• большой парк в центре
• обустроенная набережная
• велодорожки
• детские площадки для детей разных возрастов
• места для отдыха и развлечений
• скейт - парк
• баскетбольная и спортивные площадки
• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха
Жилой дом Onegin
Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.
Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.
Инфраструктура:
• Рядом Державинский лицей
• Набережная и парк
• Поликлиника
• Парки и скверы
• Школы и детские сады в шаговой доступности
• Остановки общественного транспорта
За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331
Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group
Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.
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