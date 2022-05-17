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Баренц Групп: Строительство и продажа жилья продолжаются

Новости. Общество
00:01, 18 Мая 2022

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Строительная компания «Баренц Групп» продолжает строительство и продажи жилья.

В компании «Баренц Групп» большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже находятся квартиры в новом жилом районе TALOJARVI город у воды и в жилом доме Onegin.

Жилой район TALOJARVI город у воды

Расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

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Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Это район с развитой инфраструктурой:

• большой парк в центре

• обустроенная набережная

• велодорожки

• детские площадки для детей разных возрастов

• места для отдыха и развлечений

• скейт - парк

• баскетбольная и спортивные площадки

• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Жилой дом Onegin

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.

Инфраструктура:

• Рядом Державинский лицей
• Набережная и парк
• Поликлиника
• Парки и скверы
• Школы и детские сады в шаговой доступности
• Остановки общественного транспорта

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331

Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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