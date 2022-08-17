Бархатный сезон в России будет длинным, сообщил Вилфанд

Длительный бархатный сезон прогнозируется в России осенью, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры.

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря - 25-26, а в Сочи и Анапе - 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды - 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу", - отметил Вильфанд.

Он уточнил, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году он будет более продолжительным.