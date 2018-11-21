Бари Алибасов женился на 80-летней Шукшиной

На протяжении нескольких лет известный продюсер и любимая многими актриса жили вместе.

Взаимная симпатия между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной возникла несколько лет назад на одном из кинофестивалей. На протяжении некоторого времени пара жила в фактическом браке, пишет StarHit. Они часто задумывались над тем, чтобы узаконить свои отношения, однако на это, по словам Бари Каримовича, у них попросту не было времени.

А 20 ноября стало известно, что Лидия Николаевна и Бари Каримович поженились. Продюсер не стал отрицать этот факт.

"Да, мы зарегистрировали брак", – кратко сказал он. Слова Алибасова подтвердили и его представители.