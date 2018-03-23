Басков рассказал, как ему предлагали деньги за секс

Певец Николай Басков рассказал, какие предложения ему поступают во время корпоративов.

"Благодаря корпоративам мы, артисты, можем делать масштабные шоу. Я сам себе продюсер. Меня приглашают на дорогие корпоративы, где публика цивильная. Не знаю, может, другие артисты и попадают в передряги, но у меня конфузов не происходило", — рассказал Басков.

Певец в интервью рассказал, на что готовы пойти поклонницы, чтобы заполучить его.

"Мне пытались предложить деньги за вечер, проведенный тет-а-тет. Я даже не стал обсуждать. Дама не унималась: "Коля, скажи, сколько?!" Я сказал: "У меня особенности организма такие, такой период, что вот сейчас я на брюнеток не реагирую..." Она сказала: "Я перекрашусь!" — поделился Николай.

Он также прокомментировал новости о романе Викторией Лопыревой и желании последней родить Баскову наследника, передает "Лайф".