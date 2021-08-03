Бассейн «H2O» в Петрозаводске возобновляет свою работу

Администрация столицы Карелии сообщает, что муниципальный бассейн «H2O» в Петрозаводске возобновит свою работу на следующей неделе.

С 9 августа бассейн «H2O» на улице Хейкконена, 37 открывается для посетителей. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы со ссылкой на спортивную школу № 3 Петрозаводска.

Перед новым сезоном в бассейне были очищены чаши, проведены пусконаладочные работы и техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, как жительница Карелии попыталась купить бассейн, но осталась без денег.