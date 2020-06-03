Бассейн Н2О и спорткомплекс "Луми" в Петрозаводске на время закрыли

С 1 июня спортивные школы и муниципальные спортивные объекты возобновили работу после длительного перерыва.

Городские учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, открылись после вступления в силу изменений, внесенных в распоряжение главы Карелии.

Но муниципальный бассейн Н2О и спорткомплекс "Луми" закрыли на летние профилактические работы.

По информации администрации Петрозаводска, спортивные объекты должны соблюдать ряд условий: обеспечить загрузку не более 50% от единовременной пропускной способности, проводить ежедневные дезинфекционные мероприятия, в том числе после каждого тренировочного занятия, соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, с 29 мая разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов и других спортобъектов.