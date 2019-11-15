BBQ-паб в Петрозаводске приглашает гостей на музыкальный вечер

В программе – фирменное мясо из собственной коптильни и музыкальный вечер с саксофонистом.

Уникальный BBQ Park на улице Красной в Петрозаводске продолжает радовать горожан и гостей карельской столицы вкусной едой, живой музыкой, бильярдом, спортивными онлайн-трансляциями и теплой атмосферой.





Конец рабочей недели – прекрасный повод отдохнуть. И в качестве альтернативы домашним посиделкам, походу в кино или в клуб – музыкальный вечер в BBQ пабе. В пятницу, 15 ноября, в 20.00 для вас выступит талантливый саксофонист, зажигательная и мелодичная музыка которого согреет вас в холодный осенний вечер и не оставит равнодушными. А повара накормят вас вкусным техасским брискетом и свиными ребрышками из собственной коптильни. Отдохните душой и телом, проведите вечер в приятном обществе!



До Нового года остается совсем немного времени. В суете рабочих будней и домашних дел мы забываем, насколько прекрасна новогодняя суета и предвкушение чуда. Чтобы отвлечь вас и напомнить, что праздник близко, BBQ Park приглашает всех в субботу, 16 ноября, в 18.30 на день рождения главного Деда страны. Вас ждет увлекательная программа и множество эмоций.





После любители футбола смогут посмотреть онлайн-трансляцию матча "Россия-Бельгия". С расписанием матчей можно ознакомиться в паблике "BBQ Park".



Собирайте друзей, бронируйте стол – трансляции будут не только интересными, но и вкусными.



Гостей приглашают на обеды ипредлагают широкий ассортимент бизнес-ланчей, которые можно комбинировать самостоятельно.





Приходите BBQ Park на ул. Красной, 10, 3 этаж. Забронировать столик и получить всю интересующую информацию можно по телефону 220-320, а также в соцсетях: "ВКонтакте" и Instagram.

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