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Новости. Общество
18:00, 19 Марта 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Бедным людям в Петрозаводске дадут еду и сделают прививки

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Нуждающимся жителям Петрозаводска окажут "Экстренную помощь", сообщили в администрации города.

С 21 по 22 марта в центре "Истоки" пройдет акция по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Нуждающимся горожанам, в том числе тем, кто утратил жилье, не имеет работы, родственников и близких людей, в эти дни с 9 до 15 часов сотрудники центра "Истоки" (ул. Кооперативная, 7а) будут бесплатно оказывать следующие виды социальных услуг:

- флюорографическое обследование;
- прививки против инфекционных заболеваний;
- консультации врача-терапевта, психолога, юриста;
- консультации специалистов по социальной работе по оформлению (восстановлению) документов;
Пришедшие в "Истоки" граждане смогут получить бесплатное горячее питание и вещевую гуманитарную помощь.

В дни проведения акции "Экстренная помощь" бездомных граждан и граждан, оказавшихся в трудной ситуации, до учреждения будет отвозить бесплатный транспорт.

Адреса и график остановок специального автобуса 21 и 22 марта (время стоянки 5 минут):
9.00 – почтовое отделение микрорайона Соломенное;
9.45 – остановка у магазина "Магнит" (бывший магазин "Находка" и Древлянский рынок);
10.00 – автовокзал (центральный вход) – ул. Чапаева, д. 3;
10.30 – остановка "Больница скорой медицинской помощи" - ул. Кирова, д. 40;
11.00 – остановка "Улица Сорокская" (напротив НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Петрозаводск ОАО "РЖД");
11.30 – Кафедральный собор во имя Александра Невского (ул. Александра Невского, д 32, у центральных ворот);
12.00 – Крестовоздвиженский собор (ул. Волховская, д. 1, у центральных ворот);
12.20 – конечная остановка на ул. Кемская;

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