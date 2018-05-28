Белорусы намерены собирать в Карелии харвестеры и форвардеры

По теме
Белорусская компания планирует построить в столице Карелии завод по производству лесозаготовительной техники, сообщает пресс-служба правительства республики.
Соглашение о намерениях между правительством Карелия и ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" подписали Артур Парфенчиков и генеральный директор Сергей Гайтюкевич.
"Компания рассматривает возможность создания на территории республики производства в области машиностроения. Инвестпроект предполагает строительство завода по производству лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Предприятие рассчитывают разметить на промышленной площадке в Петрозаводске на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе", - говорится в сообщении.
Стоимость проекта - 16 миллиардов рублей. Число предполагаемых рабочих мест - 500. Большинство составят местные специалисты.
ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" – белорусская компания, крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования.
Комментарии