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Новости. Общество
12:33, 30 Сентября 2019
фото: предоставлено холдингом "Лотос"

Белуга: Мы в юности мыли полы на "Петрозаводскмаше"

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Леонид Белуга рассказал, почему купил "Петрозаводскмаш".

"Сейчас настало время рассказать правду. Завод для меня действительно не был чужим. На нем работал мой брат Юра, и мы с Татьяной в юности мыли полы в заводской медсанчасти, подрабатывая по ночам. Наконец, здесь много лет продолжали трудиться Танины родители... На предприятии у меня было много знакомых, я знал, как они относятся к своей работе, переживают за "родную трубу". Я также понимал, что такое для республики потерять "Петрозаводскмаш": невосполнимая "дыра" в бюджете, крах инфраструктуры, тысячи безработных. Для меня это была, если хотите, моральная сторона проблемы. И пусть прозвучит пафосно, но я патриот своего города", – рассказал в интервью Белуга.

Подробнее читайте в материале издание "Московский комсомолец в Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-09-30 13:05:00
Поэтому "патриот своего города" скупил объекты этого города за бесценок при покровительстве бывшего главы республики С.Катанандова.
Сергей
2019-09-30 12:45:37
Бред! Везде крутились республиканские деньги, ссуженные другом Катанандовым, как и при строительстве "Сигмы"!
кир
2019-09-30 13:02:06
Сергей, самобытные так не смогли.
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