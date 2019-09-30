Белуга: Мы в юности мыли полы на "Петрозаводскмаше"

Леонид Белуга рассказал, почему купил "Петрозаводскмаш".

"Сейчас настало время рассказать правду. Завод для меня действительно не был чужим. На нем работал мой брат Юра, и мы с Татьяной в юности мыли полы в заводской медсанчасти, подрабатывая по ночам. Наконец, здесь много лет продолжали трудиться Танины родители... На предприятии у меня было много знакомых, я знал, как они относятся к своей работе, переживают за "родную трубу". Я также понимал, что такое для республики потерять "Петрозаводскмаш": невосполнимая "дыра" в бюджете, крах инфраструктуры, тысячи безработных. Для меня это была, если хотите, моральная сторона проблемы. И пусть прозвучит пафосно, но я патриот своего города", – рассказал в интервью Белуга.

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